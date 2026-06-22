В России у цифровых платформ появится собственная стратегия развития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к началу февраля 2027 года разработать комплексную стратегию развития отечественного сегмента цифровых платформ, сообщила пресс-служба кабмина. В масштабной работе над созданием этого стратегического документа примут участие сразу 11 профильных федеральных министерств и Российский экспортный центр.

Помимо прочего, им предстоит провести приоритизацию создания цифровых платформ в отдельных отраслях экономики с государственным участием, включая определение перечня отраслей экономики, в которых участие государства может быть особенно эффективным, — добавили в кабмине.

Ведомствам также поручено оперативно представить свои предложения по приоритетным направлениям платформизации курируемых секторов и отраслей с учетом их экономической эффективности. Детальной проработкой всех поступающих инициатив и оценкой их прямого влияния на общий рост производительности труда займутся специалисты Минэкономразвития и Минцифры России.

Ранее стало известно, что Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос «ближайшей повестки». Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению.