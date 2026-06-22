Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 10:21

В России у цифровых платформ появится собственная стратегия развития

Мишустин поручил разработать стратегию развития цифровых платформ

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к началу февраля 2027 года разработать комплексную стратегию развития отечественного сегмента цифровых платформ, сообщила пресс-служба кабмина. В масштабной работе над созданием этого стратегического документа примут участие сразу 11 профильных федеральных министерств и Российский экспортный центр.

Помимо прочего, им предстоит провести приоритизацию создания цифровых платформ в отдельных отраслях экономики с государственным участием, включая определение перечня отраслей экономики, в которых участие государства может быть особенно эффективным, — добавили в кабмине.

Ведомствам также поручено оперативно представить свои предложения по приоритетным направлениям платформизации курируемых секторов и отраслей с учетом их экономической эффективности. Детальной проработкой всех поступающих инициатив и оценкой их прямого влияния на общий рост производительности труда займутся специалисты Минэкономразвития и Минцифры России.

Ранее стало известно, что Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах, это вопрос «ближайшей повестки». Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению.

Власть
интернет
цифровизация
Михаил Мишустин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилепин обозначил условие для возвращения релокантов в Россию
Захарова сообщила о важной особенности выборов в Госдуму
Девушка оказалась прикована к инвалидному креслу из-за «‎шутки» подруги
Пушков заявил о переходе стран Запада к новой фазе войны против России
Депутат ответил, как сделать жизнь в приграничье более безопасной
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА сбили за сутки на подлете к Москве
Невролог назвал неочевидную причину головных болей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.