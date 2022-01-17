Кремль оценил возможность размещения российских ракет в Латинской Америке

Москва рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал возможность размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле, передаёт ТАСС.

Безусловно, в контексте нынешней ситуации, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность, — сказал Песков.

Он также напомнил слова заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, которая рассказала о 18 сценариев Вашингтона на случай обострения ситуации на Украине.

Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что, на самом деле, их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно конкретная у нас. Здесь не нужно делать сложным то, что, может быть, настолько сложным не является. Вопросы заданы предельно прямые и конкретно сформулированные, — добавил Песков.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что Соединённые Штатам и НАТО зеркально ответят в полном объёме на угрозы, созданные в отношении России. По его словам, логика Кремля заключается в обеспечении безопасности границ военным путём после безрезультативности переговоров. Рассматривая перспективы размещения Россией военного контингента в странах Латинской Америки, эксперт подчеркнул, что это является одним из возможных вариантов. В этом, по его мнению, помощь может оказать израильский опыт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что Запад своими действиями грубо нарушает ранее взятые на себя обязательства. По его словам, западные страны пытаются сбросить с себя главную ответственность на переговорах по гарантиям безопасности. РФ ждёт взрослой реакции от США. Пока в Москве видят замыслы всё спустить в некие абстрактные дискуссии.