https://static.news.ru/photo/fb0640b8-3020-11ea-baff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение Ирака о выводе иностранных войск из страны. Косачев считает, что это решение является «оперативной адекватной реакцией» на действия США, которые вмешались в суверенитет Ирака. Американское военное присутствие в стране являлось предметом обоюдной договорённости в строго определённых рамках. И эти рамки, считает Косачев, были нарушены.

Иракцы соглашались на присутствие американских военных на своей территории исключительно в интересах противодействия террористической угрозе. — приводит слова сенатора RT.

И через устранение Сулеймани США вышли за пределы договорённости, уничтожив человека, который был противником ИГ (запрещена в РФ), считает Косачев.

Ране NEWS.ru сообщал, что США выразили разочарование по решению Ирака об отказе от иностранного военного присутствия в стране. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.