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16 июля 2025 в 12:42

В Совфеде разъяснили, какое право потеряла Украина

Косачев: Украина потеряла право говорить о границах 1991 года

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина потеряла право ссылаться на границы 1991 года и территориальную целостность, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, Киев нарушил положения Декларации о государственном суверенитете и пошел на сближение с НАТО.

Останься НАТО в границах 1991 года, Украина бы тоже могла остаться в границах 1991 года. Но сейчас это уже история, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения, — написал Косачев.

Сенатор отметил, что современная Украина нарушила несколько ключевых положений Декларации о государственном суверенитете, включая принципы равенства и свободы независимо от национальности, нейтралитета, а также три неядерных принципа — отказ от ядерного оружия, его производство и приобретение.

Он подчеркнул, что именно эта Декларация служила основанием для России признавать суверенитет Украины, однако Киев нарушил права русскоязычных граждан, стал стремиться к сближению с НАТО и угрожал создать ядерное оружие.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный усомнился в перспективе возвращения Украины к границам 1991 или 2022 годов. По его мнению, Киеву необходимо сосредоточиться на реальных шагах по восстановлению своей территориальной целостности, а не полагаться на внезапные решения или внешнюю помощь.

Константин Косачев
Россия
Украина
НАТО
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