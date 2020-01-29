https://static.news.ru/photo/a7851318-423d-11ea-8fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Yuwei/Xinhua/Global Look Press

Масштабы распространения коронавируса в Китае превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года. В настоящее время известно о 5997 людях, заражённых пневмонией, ещё 9239 человек находятся под подозрением.

Жертвами вспышки заболевания стали 132 человека, врачи вылечили 103 человека, сообщает РИА Новости.

С атипичной пневмонией медики боролись с ноября 2002 года по июнь 2003 года. Тогда в Китае заразились 5327 человек, а жертвами стали 349 человек. Всего SARS регистрировали в 30 странах. Было выявлено почти 8500 случаев заболевания, погибли более 900 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аэропорт Хабаровска переведён на особый режим работы из-за вспышки коронавируса в КНР. Работников международного терминала обязали носить маски и перчатки. Терминал осматривала специальная комиссия, которая приняла такое решение. Помещения аэропорта кварцуются и дезинфицируются. Особый режим будет действовать до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.