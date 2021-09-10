Корейские учёные создали меняющий цвет искусственную кожу

Сотрудники из Сеульского национального университета создали материал, который сможет менять свой цвет в зависимости от окружающей обстановки, сообщает журнал Nature Communications. Для наглядной демонстрации учёные разработали робота-хамелеона, на корпус которого поместили камуфляжное покрытие.

Как отмечают специалисты, искусственный материал представляет собой гибкий дисплей, который состоит из жидкокристаллических слоёв, которые способны менять цвет в зависимости от температуры. При этом толщина материала меньше человеческого волоса.

В созданный робот помещены специальные датчики, которые позволяют анализировать оттенок и рисунок поверхности. Данная информация поступает в микропроцессор, после чего нанопроволоки нагревают жидкие кристаллы для принятия нужного цвета.

По мнению учёных, среди населения растёт интерес к технологиям адаптивного камуфляжа. Поэтому данная разработка может быть полезна не только в военной области, но и в создании одежды для охоты.

Ранее биофизики Подмосковья создали тончайшую искусственную кожу. Она позволяет заживлять раны и другие повреждения. Кроме того, этот материал пропускает воздух и водные пары, «чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла».