Конфликт после проигрыша сборной Бразилии завершился смертью Uol: один человек погиб в результате конфликта после проигрыша сборной Бразилии

Фото: Pinterest

Конфликт со стрельбой произошел в Бразилии после проигрыша национальной сборной на чемпионате мира по футболу. В результате один человек погиб, трое пострадали. Jб этом сообщает портал Uol.

Инцидент произошел в городе Барретуш, штат Сан-Паулу. Конфликт начался в торговом центре вскоре после завершения игры и в результате перерос в массовую драку. Она продолжилась за пределами ТЦ и закончилась стрельбой. От огнестрельного ранения погибла 17-летняя девушка, ее подруга получила пулевое ранение легкого.

Как сообщает полиция, четверо стрелявших скрылись с места происшествия на автомобиле. Причины конфликта устанавливаются.

9 декабря сборная Хорватии одержала победу над командой Бразилии в серии пенальти со счетом 4:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды забили по одному мячу.

В результате поражения главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите ушел в отставку.