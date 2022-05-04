«Коммерсант»: чешская PPF Group вышла из агропромышленного бизнеса России

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Структуры инвестиционной компании PPF Group, основанной в Чехии, покинули состав учредителей российского агропромышленного холдинга «РАВ Агро», пишет «Коммерсант». По данным издания, общая стоимость активов отечественной компании оценивается в 7,26 млрд рублей. Активы «РАВ Агро» перешли под контроль краснодарской фирмы «Земельный резерв», которой владеет предприниматель Евгений Свистула.

Хозяйства «РАВ Агро» перешли к краснодарскому ООО «Земельный резерв», где основной долей (99%) владеет гендиректор Евгений Свистула, а 1% контролирует Россельхозбанк. «Земельный резерв» может действовать в интересах «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачёва» экс-главы Минсельхоза России Александра Ткачёва, крупного производителя зерна, молока, сахара и мяса, — сказано в сообщении.

Гендиректор портала о сельскохозяйственном рынке «Совэкон» Андрей Сизов считает, что расширение земельного банка во время продолжающейся посевной кампании значительно усложняет условия для ведения бизнеса. К тому же введённые санкции со стороны Запада могут усложнить поставки сельскохозяйственного техники, добавил собеседник агентства.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке агропромышленного комплекса, разработанные по итогам обсуждения с представителями отрасли. В числе предлагаемых мер расширение программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году в объёме 75 млрд рублей (ранее было объявлено, что правительство выделит на эти цели 25 млрд рублей), обнуление ввозных таможенных пошлин на запчасти к сельхозтехнике, которые не производятся в России, а также упрощение их ввоза и сертификации.