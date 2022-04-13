Титов: сельское хозяйство нуждается в широкой финансовой поддержке

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил вице-премьеру правительства Виктории Абрамченко предложения по антикризисной поддержке агропромышленного комплекса, разработанные по итогам обсуждения с представителями отрасли.

В числе предлагаемых мер расширение программы льготного кредитования сельхозпроизводителей в 2022 году в объёме 75 млрд рублей (ранее было объявлено, что правительство выделит на эти цели 25 млрд рублей), обнуление ввозных таможенных пошлин на запчасти к сельхозтехнике, которые не производятся в России, а также упрощение их ввоза и сертификации.

По оценкам экспертов, в России насчитывается 59 тысяч единиц импортной самоходной сельхозтехники (22 тысячи John Deere, 15 тысяч Claas, 12 тысяч CNH, 10 тысяч AGkO). Около трети этого количества приходится на комбайны, оставшаяся доля — преимущественно тракторы.

Помимо того что нужно поддерживать этот обширный парк в рабочем состоянии, мы предлагаем упростить сертификацию сельхозтехники из КНР и Индии в том случае, если их аналоги в России не выпускаются, — отмечает Титов.

Кроме того, предлагаемая антикризисная поддержка включает льготное оборотное кредитование для поставщиков импортной сельхозтехники, а также её сервисных операторов; упрощение сертификации семян (как импортных, так и российских), которые являются побочным продуктом растениеводства или находятся в стадии исследований, обнуление ввозных пошлин на импортные семена; пересмотр перечня карантинных растений (вредителей растений, возбудителей болезней растений) в сторону снижения; распространение моратория на проверки сельхозпредприятий не только на категорию МСП, но и на крупный бизнес.

Сейчас в каждом регионе перечень карантинных объектов составляет около 230 наименований. Это слишком много. Нужно верифицировать уровень фитосанитарного риска, что позволит увеличить число регионов для ведения семеноводства, — говорится в письме уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Помимо этого, предложено расширить поддержку системообразующих компаний сельского хозяйства. В частности, повысить лимит их льготного кредитования до 10 млрд рублей в рамках постановления правительства РФ от 16.03.2022 № 375; увеличить лимит краткосрочного кредитования до 1,5 млрд рублей на одного заёмщика либо привязать лимиты к производственным показателям: к поголовью молочного скота (100 000 рублей/голову) и площадям возделываемых земель (50 000 рублей/га); расширить целевое использование краткосрочных кредитов (включив в него оплату электроэнергии, выплату зарплаты, оплату налога на имущество, оплату горючесмазочных материалов (топлива) и т. д.; предусмотреть возможность использования кредитных средств для оплаты в адрес иностранных поставщиков техники и запчастей; включить крупные организации — дилеры сельхозтехники (от 500 сотрудников) в перечень системообразующих организаций для целей льготного кредитования.

Отдельно в письме выделяется проблема маркировки молочной продукции. Предложено вести мониторинг доступности оборудования и материалов для маркировки молока с целью оперативного принятия решений.

По словам Титова, хотя агропром — одна из наиболее сильных отраслей РФ, расширять её поддержку необходимо.

Вся импортная составляющая подорожала очень сильно, на это обстоятельство накладываются проблемы с логистикой, требования полной предоплаты для импорта и задержки в оплате продукции, поставленной на экспорт. Кредиты после поднятия ключевой ставки также подорожали, так что лимиты на их субсидирование тоже надо увеличивать, — считает Титов.

Что касается маркировки, то сегодня нужно втройне внимательно изучать реальный эффект от любых действий, которые оборачиваются для бизнеса лишней финансовой нагрузкой, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей.