КНДР и Южная Корея восстановили каналы связи

Южная Корея и КНДР восстановили линии связи между двумя странами, разорванные в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Отмечается, что лидеры двух Корей неоднократно обменивались личными письмами начиная с апреля. По данным администрации южнокорейского президента, в настоящее время вся корейская нация хочет, чтобы отношения между Севером и Югом как можно быстрее восстановились.

В КНДР отметили, что восстановление коммуникационных линий сыграет положительную роль в развитии межкорейских отношений.

Власти КНДР заявили о прекращении контактов с Сеулом по всем каналам связи 16 июня 2020 года. Позднее стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание разрушили по их решению.

Ранее южнокорейские разведчики рассказали о самочувствии лидера КНДР Ким Чен Ына, который сильно потерял в весе. Отмечается, что Ким Чен Ын похудел на 10–20 килограммов. При этом у него нет серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на управление страной. Ким Чен Ын по-прежнему посещает крупные государственные мероприятия КНДР.