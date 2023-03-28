Кличко: на севере и западе Киева произошли взрывы

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что в украинской столице прозвучали несколько взрывов. Он уточнил, что речь идет об Оболонском и Святошинском районах. Глава города добавил, что на место уже отправлены экстренные службы. Он при этом не стал приводить информацию о пострадавших.

Взрывы в столице, предварительно — в Оболонском и Святошинском районах. Все службы следуют на место происшествия, — написал Кличко.

Он также рассказал, что в Святошинском загорелось помещение магазина. В настоящее время в восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Украинские военные ранее обстреляли село Графовка Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки в нескольких домовладениях были разрушены окна, фасады и заборы. Также в населенном пункте нарушено газоснабжение. Аварийные службы занимаются устранением последствий обстрела.

Ранее глава региона сообщил, что около 900 семей согласились переехать из приграничных сел Белгородской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что переехать они должны до 2 апреля, семьям окажут помощь в перевозке вещей в новые квартиры.