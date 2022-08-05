Китаю посоветовали научиться действовать быстрее после демарша Пелоси Американист Дробницкий: Китай пытается научиться действовать быстрее после демарша Пелоси

Фото: AP/TASS

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава МИД Тайваня Джозеф Ву прощаются перед вылетом в аэропорту Тайбэя

Интенсивные попытки Пекина ввести ответные меры в отношении США после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань доказывают, что американский демарш удался, заявил NEWS.ru американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, исторически Китай играет в долгую, однако в нынешнее время стране просто необходимо научиться действовать побыстрее.

Пока Китай находится в поиске ответа на демарш Пелоси, который, безусловно, удался. Понятно, насколько обидный гол американцы забили китайцам. Китайские товарищи ищут, каким образом скорее научиться действовать побыстрее. Вечные разговоры, что Китай играет всегда в долгую, но время сейчас быстрое. Нужно иметь арсенал быстрых и решительных действий, а с этим у китайских товарищей всегда была проблема, — сказал Дробницкий.

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Его сопровождали истребители ВВС острова. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

В ответ МИД КНР пообещал ввести санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Ее визит сочли вмешательством во внутреннюю политику Китая, которое нанесло серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности страны, а также поставило под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.