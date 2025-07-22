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22 июля 2025 в 20:22

Китайский тренер оценила победу над россиянками на ЧМ

Тренер из КНР Чжан сравнила победу над россиянками на ЧМ с олимпийским золотом

Сборная КНР по синхронному плаванию Сборная КНР по синхронному плаванию Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press

Победу синхронисток из КНР в противостоянии с россиянками на чемпионате мира в Сингапуре можно приравнять к их успеху на Олимпиаде в Париже, заявила тренер китайской сборной Сяохуань Чжан. По ее словам, которые приводит ТАСС, спортсменки из Китая впервые смогли очно сразиться со своими основными соперницами на таком уровне, поэтому этот день является особенным.

Эта золотая медаль не уступает золоту, которое мы завоевали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Наши синхронистки сегодня выступили очень хорошо, — отметила она.

Тренер обратила внимание на ускоренное развитие синхронного плавания. Все совершенствуется настолько быстро, что невозможно представить, что кто-то будет доминировать на протяжении долгого времени, подчеркнула она.

Ранее российская синхронистка Майя Дорошко заявила, что судейство на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре, было несправедливым, так как их соперницам из КНР засчитали элемент, исполненный с ошибкой. Так она прокомментировала завоевание бронзовых медалей в технической программе дуэтов, в которой она выступала с Татьяной Гайдай.

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синхронное плавание
Китай
Россия
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