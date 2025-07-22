Китайский тренер оценила победу над россиянками на ЧМ Тренер из КНР Чжан сравнила победу над россиянками на ЧМ с олимпийским золотом

Победу синхронисток из КНР в противостоянии с россиянками на чемпионате мира в Сингапуре можно приравнять к их успеху на Олимпиаде в Париже, заявила тренер китайской сборной Сяохуань Чжан. По ее словам, которые приводит ТАСС, спортсменки из Китая впервые смогли очно сразиться со своими основными соперницами на таком уровне, поэтому этот день является особенным.

Эта золотая медаль не уступает золоту, которое мы завоевали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Наши синхронистки сегодня выступили очень хорошо, — отметила она.

Тренер обратила внимание на ускоренное развитие синхронного плавания. Все совершенствуется настолько быстро, что невозможно представить, что кто-то будет доминировать на протяжении долгого времени, подчеркнула она.

Ранее российская синхронистка Майя Дорошко заявила, что судейство на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре, было несправедливым, так как их соперницам из КНР засчитали элемент, исполненный с ошибкой. Так она прокомментировала завоевание бронзовых медалей в технической программе дуэтов, в которой она выступала с Татьяной Гайдай.