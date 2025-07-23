Командир ВСУ решил поугрожать членам НАТО

Командующий беспилотными силами ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадьяр») на международной выставке вооружений Landeuro 2025 в Висбадене сделал провокационное заявление в адрес стран НАТО. Украинский командир заявил, что четыре расчета операторов дронов способны превратить базу Альянса в «новый Перл-Харбор», пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Не доходя до базы НАТО 10 км 4 расчета украинских пилотов за 15 минут превратили бы это место в Перл-Харбор, — процитировали Бровди в силовых структурах РФ.

Как отмечает источник, подобные угрозы стали частью стратегии украинских военных. Они неоднократно предупреждали о возможных атаках на страны ЕС в случае поражения Киева.

Ранее сообщалось, что Бровди занимает свой пост не так давно. В начале лета президент Украины Владимир Зеленский провел крупные кадровые перестановки в военном командовании. Силы беспилотных систем ВСУ отныне возглавляет Бровди, который раньше командовал одной из бригад украинской армии. Примерно в то же время поменялся командующий Сухопутными войсками ВСУ. Им стал бригадный генерал Геннадий Шаповалов.