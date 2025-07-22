Оперштаб сформировали в Минтрансе после аварии на Городецком гидроузле

Оперштаб сформировали в Минтрансе после аварии на Городецком гидроузле Оперативный штаб в Минтрансе будет координировать работы на Городецком гидроузле

Министерство транспорта РФ организовало оперативный штаб для координации восстановительных работ после аварии на Городецком гидроузле в Нижегородской области. Возобновление судоходства по Волге станет возможным после завершения исследовательских и аварийных работ, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Точные сроки возобновления навигации по Волге в Нижегородской области будут определены после проведения комплекса исследовательских работ, — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают 17 самосвалов, баржа-буксир, плавучий кран и экскаваторы с гидромолотом. Специалисты демонтируют поврежденную конструкцию, выступающую на два метра над водой.

Вскоре к работам приступит водолазная группа для обследования подводной части сооружения. После восстановления Росморречфлот издаст приказ о возобновлении судоходства.

Движение через шлюз гидроузла было приостановлено из-за повреждения конструкции. В день аварии через гидроузел планировалось провести десять круизных и прогулочных судов. Для пассажиров задержанных теплоходов организована мобильная приемная на пристани Галанино.

Ранее сообщалось, что новым министром транспорта России стал Андрей Никитин. Он был утвержден российским лидером на должность исполняющего обязанности главы ведомства 7 июля.