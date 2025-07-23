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23 июля 2025 в 01:56

Двое нуждающихся в медпомощи россиян вернулись с Украины

Минобороны РФ: двоих нуждающихся в медпомощи российских солдат вернули с Украины

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Два российских военнослужащих, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, были возвращены с территории, контролируемой Украиной. Операция проведена в рамках соглашений о гуманитарных обменах, достигнутых в Стамбуле 2 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах с подконтрольной Киеву территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи, — говорится в официальном сообщении.

В настоящее время военнослужащие находятся в Белоруссии, где получают первую медицинскую помощь. После стабилизации состояния их перевезут в российские медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

В начале июля был проведен очередной обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся согласно стамбульским договоренностям. Процесс, как уточняли источники, был паритетным. Среди возвращенных россиян были два курянина. Кроме того, стороны провели бессрочный санитарный обмен ранеными. По данным информаторов, работа в этом направлении продолжается.

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