SHOT: в двух российских городах прозвучали взрывы SHOT: взрывы прогремели в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 23 июля в пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога прозвучали многочисленные взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников типа «Лютый». Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Очевидцы в беседе с SHOT сообщили о двух-пяти взрывах в ростовском пригороде и как минимум пяти в Таганроге. По данным канала, в небе наблюдались яркие вспышки, а также гремел характерный звук низко летящих дронов. На данный момент официального подтверждения количества сбитых БПЛА или информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами Новочеркасск Ростовской области. По информации Telegram-канала Mash, обломки сбитых БПЛА упали в центральной части города. Минобороны РФ такие сведения пока не комментировало.

До этого стало известно, что вечером 22 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами страны. Основная часть воздушных целей (28 БПЛА) была нейтрализована над Брянской областью. Еще 10 дронов сбито над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской.