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22 июля 2025 в 23:57

Популярный российский блогер лишился глаза

Блогеру и бойцу ММА Корнею Тарасову провели операцию по удалению глаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный блогер и профессиональный боец ММА Корней Тарасов перенес операцию по удалению глаза, сообщил сам 35-летний спортсмен корреспонденту ТАСС. По его словам, причиной стал конфликт с девушкой на домашней вечеринке.

Мне удалили глаз. Чувствую боль, но это не так страшно. Скоро поставим протез, — рассказал боец.

Спортсмена травмировала девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Удар был настолько неожиданным, что опытный боец поп-ММА не смог вовремя среагировать и увернуться.

Тарасов известен своими выступлениями в российских промоушенах ММА, включая «Наше дело» и Hardcore FC. За профессиональную карьеру он провел девять поединков (три победы, шесть поражений). Последний бой спортсмен провел в феврале 2025 года. В настоящее время Тарасов сосредоточен на реабилитации и установке глазного протеза.

Ранее стало известно о нападении на российского бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. По предварительным данным, двое неизвестных в масках открыли стрельбу во дворе жилого дома по улице Даниялова, когда спортсмен выходил из своего автомобиля Mercedes-Benz G-Class. Хизриев смог убежать от нападавших, которые скрылись на белой «Приоре». В Махачкале был введен план «перехват» для задержания преступников.

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