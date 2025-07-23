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23 июля 2025 в 02:15

«Крупно просчитался»: Зеленский вынудит ЕС ввести санкции против Киева

Spectator: ЕС способен ввести санкции против Украины из-за ликвидации НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз рассматривает возможность введения санкционных мер против Украины в ответ на ликвидацию независимых антикоррупционных структур, сообщает британское издание The Spectator. Решение Верховной рады о реформе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может иметь серьезные международные последствия.

Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе, — отмечает издание.

Эксперты предупреждают, что такие действия украинских властей могут заморозить процесс вступления страны в ЕС, привести к отмене безвизового режима и даже к санкциям со стороны Европейского союза. Несмотря на многочисленные предостережения международных организаций и западных дипломатов, президент Украины Владимир Зеленский санкционировал принятие спорного законопроекта.

По мнению обозревателя СМИ, украинский проект ставит под угрозу антикоррупционные реформы в стране. Такого «предательства» Европа Киеву простить не сможет.

Ранее сообщалось, что в Киеве проходят протесты против действий СБУ. Служба безопасности провела обыски у детективов НАБУ в разных регионах, подозревая их в госизмене и коррупции. В бюро заявили, что обыски прошли без судебного постановления. Одним из задержанных стал руководитель межрегионального управления НАБУ Руслан Магамедрасулов.

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