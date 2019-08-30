Посол КНР на Украине Ду Вэй заявил, что Вашингтон не имеет права вмешиваться в сотрудничество Пекина и Киева. По его словам, Украине не нужны наставники извне.
Так дипломат отреагировал на критику политики Китая, высказанную в Киеве советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает
США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем, — заявил дипломат.
Ду Вэй добавил, что «абсолютно уверен в совместном будущем» Киева и Пекина.
Ранее News.ru сообщал, что Джон Болтон хочет сорвать продажу китайской компании Skyrizon Aircraft украинской «Мотор Сич» — единственного на Украине производителя авиадвигателей. Всё это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны, и говорит о стратегическом соревновании с Китаем, сказал Болтон. Китайская сторона хочет модернизировать свой парк воздушной техники большой грузоподъёмности с помощью специалистов украинской компании.