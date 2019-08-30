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Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и отправили расистские и оскорбительные твиты подписчикам, которых у него 4,2 млн. Некоторые из сообщений были активны полчаса, прежде чем Twitter удалил их.

Они содержали такие сообщения, как «Гитлер невиновен», намёки на взрыв и оскорбления самого Дорси. Twitter уже заблокировал аккаунт, который, по всей видимости, ответственен за взлом, пишет AP NEWS. Твиты отображались...