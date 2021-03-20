Китайцы, американцы и французы выступили за отмену Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/31ee077e-8a4c-11eb-a5a4-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 70% опрошенных в США, Китае, Франции, Таиланде и Южной Корее считают, что Олимпийские игры в Токио этим летом необходимо или отменить, или перенести. Об этом свидетельствуют результаты опроса Японского исследовательского института прессы.

В условиях, когда пандемия коронавируса ещё не закончилась, сумма ответов за отмену Игр и за их перенос на более поздний срок составила в Таиланде 95,6%, в Южной Корее — 94,7%, в Китае — 82,1%, в Америке — 74,4%, во Франции — 70,6%, — говорится в сообщении.

К слову, и сами японцы хотели бы отменить или перенести главное спортивное событие. За это высказались 71,9% опрошенных, передаёт РИА Новости.

Опрос проводился в декабре — январе, в нём участвовали 992 человека в США, 1006 человек во Франции и по 1000 человек в Китае, Южной Корее и Таиланде. Опрос проводился по телефону или лично.

Ранее NEWS.ru писал, что японский бюджет не наберёт 1,37 млрд долларов из-за того, что грядущие Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков. Об этом в разговоре с журналистами сообщили эксперты местных «мозговых центров».