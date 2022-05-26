Китай заявил о поддержке стратегической самостоятельности Евросоюза Глава МИД КНР Ван И заявил о поддержке стратегической самостоятельности Евросоюза

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Глава МИД КНР Ван И заявил, что китайские власти решительно поддерживают интеграционный процесс в Европе и стратегическую самостоятельность Евросоюза. Министр отметил усилия Франции в качестве председательствующей страны. Дипломат добавил, что Пекин стремится выстраивать с Брюсселем исключительно дружественные отношения, пишет ТАСС.

Китай твёрдо поддерживает интеграционный процесс в Европе. Мы поддерживаем усилия Франции, которая на ротационной основе выступает в качестве председательствующей страны, содействуя усилению стратегической самостоятельности ЕС, — рассказал Ван И.

Он при этом назвал Европу «партнёром, а не соперником».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее предостерегла мировое сообщество от попыток умиротворения России и заявила, что лично готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. Она подчеркнула, что России нужно противопоставить силу. Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что санкционная политика против России должна быть усилена. Дипломат добавила, что западный мир не должен позволить развернуть ещё более продолжительный и тяжёлый конфликт на Украине.