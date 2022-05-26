«Мы не можем убрать ногу с педали газа»: Трасс про давление на Россию Глава МИД Британии Трасс предостерегла от умиротворения России и призвала усилить давление

Лиз Трасс / Фото Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предостерегла мировое сообщество от попыток умиротворения России и заявила, что лично готова неустанно трудиться над тем, чтобы Украина одержала победу благодаря военной помощи и санкционному давлению на Москву. Она подчеркнула, что России нужно противопоставить силу. Глава британского внешнеполитического ведомства отметила, что санкционная политика против России должна быть усилена, пишет ТАСС.

В отношении российской агрессии не может быть умиротворения. Ей нужно противопоставить силу. Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа, — рассказала Трасс.

Дипломат добавила, что западный мир не должен позволить развернуть ещё более продолжительный и тяжёлый конфликт на Украине.

Министерство финансов США ранее разрешило американским физическим и юридическим лицам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30 сентября 2022 года. Ведомство, таким образом, ослабило часть антироссийских санкций против Банка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина. Решение было утверждено в генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов США. Несмотря на это Минфин США по-прежнему не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США счетов» данных российских организаций.