Минфин США ослабил часть антироссийских санкций ради американцев

Фото Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство финансов США разрешило американским физическим и юридическим лицам оплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России до 30 сентября 2022 года. Ведомство, таким образом, ослабило часть антироссийских санкций против Банка России, Фонда национального благосостояния и российского Минфина. Решение было утверждено в генеральной лицензии, выпущенной Министерством финансов США, пишет РИА Новости.

Физическим и юридическим лицам США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, разрешается платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, — сказано в решении американского ведомства.

Несмотря на это Минфин США по-прежнему не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США счетов» данных российских организаций.

Министр торговли США Джина Раймондо ранее заявила, что Россия должна на продолжительное время лишиться преимуществ от участия в мировой экономике. Он добавила, что скорой отмены введённых против России экспортных ограничений не будет. Она также отметила, что Москва должна заплатить репарации из-за специальной операции на Украине.