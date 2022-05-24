«Россия должна заплатить»: США про участие Москвы в мировой экономике Глава Минторга США захотела лишить Россию преимуществ от участия в мировой экономике

Министр торговли США Джина Раймондо / Фото Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Россия должна на продолжительное время лишиться преимуществ от участия в мировой экономике. Он добавила, что скорой отмены введённых против России экспортных ограничений не будет. Она также отметила, что Москва должна заплатить репарации из-за специальной операции на Украине, пишет ТАСС.

Россия должна заплатить серьёзную цену в долгосрочной перспективе. Они должны быть на долгое время лишены преимуществ, которые дает мировая экономика, мировой экономический порядок, — рассказала Раймондо.

Она указала на то, что подобного мнения придерживается и глава государства Джо Байден. По словам министра, в настоящее время «слишком рано» обсуждать какую-либо возможность нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, российская экономика продолжает эффективно работать, написало ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В публикации отмечается, что финансовые аналитики поражены тем, насколько хорошо Россия была подготовлена к экономической войне. В материале сказано, что рубль показал наилучшую динамику роста за последние семь лет. Автор добавляет, что это стало возможным благодаря высоким доходам от продаж энергоносителей и укреплению торговых связей с Индией и Китаем.