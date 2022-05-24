В Германии признали стойкость российской экономики к санкциям Запада DWN: российская экономика хорошо подготовлена к западным санкциям

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Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, российская экономика продолжает эффективно работать, написало издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В публикации отмечается, что финансовые аналитики поражены тем, насколько хорошо Россия была подготовлена к экономической войне. В материале сказано, что рубль показал наилучшую динамику роста за последние семь лет.

Аналитики удивлены тем, что западные санкции мало вредят российской экономике. Россия явно была хорошо подготовлена ​​к экономической войне, — сказано в публикации.

Автор добавляет, что это стало возможным благодаря высоким доходам от продаж энергоносителей и укреплению торговых связей с Индией и Китаем.

Сенатор Алексей Пушков ранее назвал «чисто польским стилем» досрочное прекращение Варшавой межправительственного «ямальского» соглашения на поставку газа из России. Парламентарий пояснил, что страна продолжает получать российское топливо реверсом из Германии. Он отметил, что это идёт в разрез с заявлениями властей о том, что Польше не нужен газ из России. Подписчики политика с ним согласились и добавили, что следует дождаться осени, когда Европа не сможет в полной мере обеспечить себя газом.