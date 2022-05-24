«Чисто польский стиль»: Пушков про получение Польшей газа из РФ реверсом Пушков назвал получение Варшавой газа из России реверсом «чисто польским стилем»

Алексей Пушков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале назвал «чисто польским стилем» досрочное прекращение Варшавой межправительственного «ямальского» соглашения на поставку газа из России. Парламентарий пояснил, что страна продолжает получать российское топливо реверсом из Германии. Он отметил, что это идёт в разрез с заявлениями властей о том, что Польше не нужен газ из России.

Польша досрочно расторгла соглашение с «Газпромом» о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль, — написал Пушков.

Подписчики политика с ним согласились и добавили, что следует дождаться осени, когда Европа не сможет в полной мере обеспечить себя газом.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе всерьёз рассуждают о том, что до 1 ноября газовые хранилища членов ЕС должны быть наполнены на 80%. Высший орган исполнительной власти Союза рекомендовал странам закупать как можно больше топлива. Дело в том, что несмотря на сокращение поставок и общую политически ангажированную риторику в пользу отказа от российских нефти и газа, многим государствам на самом деле к концу мая удалось забить свои подземные хранилища на 42,6%.