Европа пытается набить хранилища газом до зимы AGSi+: уровень газа в европейских хранилищах в мае достиг 42%

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Евросоюзе всерьёз рассуждают о том, что до 1 ноября газовые хранилища членов ЕС должны быть наполнены на 80%. Высший орган исполнительной власти Союза рекомендовал странам закупать как можно больше топлива. Дело в том, что несмотря на сокращение поставок и общую политически ангажированную риторику в пользу отказа от российских нефти и газа, многим государствам на самом деле к концу мая удалось забить свои подземные хранилища на 42,6%, сообщило URA.RU со ссылкой на данные AGSi+ (отслеживает уровень запасов газа).

Странам ЕС к концу мая удалось полностью покрыть накопленный с 2021 года разрыв в уровне заполнения подземных хранилищ. На 21 мая там было около 41,5 млрд кубометров, уровень заполнения составил 42,62%, — говорится в материале.

Но во время отопительного сезона Европа готовится к перебоям с поставками, поэтому и рекомендует правительствам своих стран забивать свои хранилища. И если бы Евросоюз продолжил закачивать газ так же, как в 2021 году, то план был бы перевыполнен, а запасы составили бы 92%, или 90 млрд кубометров газа.

Впрочем французская пресса, в частности газета Monde diplomatique, напомнила, что в Европе нет поставщиков газа, которые бы смогли заменить Россию по поставкам энергоносителя. Но воспользоваться ситуацией могут США, увеличив поставки сжиженного природного газа в европейские страны.

Турецкий экономист Эрдал Карагель заявил, что в странах Европы произошёл раскол из-за вопросов поставок газа из России и энергозависимости от страны. В своей статье он написал, что зависимость континента от российского газа составляет 40%, но каждая страна отличается по этому показателю. Так, например, Италия приобретает более 50% природного газа у Москвы, а Франция всего 25%.