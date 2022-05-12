В Турции заявили о расколе Европы из-за российского газа Экономист Карагель рассказал о расколе в Европе из-за российского газа

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Турецкий экономист Эрдал Карагель заявил, что в странах Европы произошёл раскол из-за вопросов поставок газа из России и энергозависимости от страны. В своей статье для Yeni Safak он написал, что зависимость континента от российского газа составляет 40%, но каждая страна отличается в по этому показателю. Так, например, Италия приобретает более 50% природного газа у Москвы, а Франция всего 25%.

Зависимость стран Евросоюза от природного газа составляет около 40%, при этом многие страны полностью зависят от России, между ними сохраняются разногласия по поводу того, как и когда решить эту проблему, — рассказал Карагель.

Он отметил, что ещё одним поводом для разногласий стала оплата энергоресурсов в рублях. По словам эксперта, многие страны до сих пор категорически отвергают эту идею.

Евросоюз в следующие пять лет потратит дополнительные 195 миллиардов евро, чтобы избавиться от российского газа и нефти, ранее написала газета Financial Times. Данная сумма указана в разработанном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода. Автор статьи при этом добавил, что Европа не отказывается от своих планов по сокращению выбросов углерода, а это означает, что сумма многократно увеличивается. Отказ от российских энергоресурсов предполагает ускоренный переход на чистую энергию за счёт сокращения энергопотребления на 13% вместо планировавшихся 9%.