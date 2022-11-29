Китай стал отказывать судовладельцам в признании страховых документов из РФ Китай стал отказывать судовладельцам в признании страховых документов из России

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Китай отказывает российским судовладельцам в признании страховых документов, выданных российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией, заявил на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме замглавы Минтранса Александр Пошивай. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия намерена предложить Китаю рассмотреть признание сертификатов компаний, осуществляющих страхование и перестрахование перевозок российских энергоносителей.

Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями, — сказал Пошивай.

Ранее стало известно, что поставки российской сырой нефти в Китай в октябре увеличились на 3,4% — до 7,715 млн тонн. При этом экспорт угля, напротив, сократился из-за проблем в сфере логистики. Сообщается, что ограниченные возможности транспортной инфраструктуры России, последовавшие за всплеском экспорта на восток, замедлили поставки угля в КНР. Несколько китайских трейдеров заявили, что все грузы, запланированные к погрузке в 2022 году, были полностью забронированы, а загруженность железных дорог не позволила провести дополнительные отгрузки.