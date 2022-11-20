Стало известно, на сколько выросли поставки российской нефти в КНР Reuters: поставки российской нефти в КНР увеличились на 3,4%

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Поставки российской сырой нефти в Китай в октябре увеличились на 3,4% — до 7,715 млн тонн, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом экспорт угля, напротив, сократился из-за проблем в сфере логистики.

Три месяца подряд Саудовская Аравия опережает Россию по поставкам нефти в Китай: в октябре 2022 года Китай ввез 7,93 млн тонн саудовской нефти. В октябре Китай закупал у РФ нефть со скидкой 12,7% к цене нефти из Саудовской Аравии (годом ранее российская и саудовская нефть продавалась в КНР примерно по одной цене).

В то же время импорт российского угля (каменного и бурого) в Китай продолжил сокращение: минус 7,6% к сентябрю 2022-го — до 6,43 млн тонн (в сентябре было 6,95 млн тонн, в августе — 8,54 млн тонн). В октябре прошлого года было 5,09 млн тонн.

Reuters связывает сокращение поставок российского угля в Китай в том числе с трудностями в логистике. Ограниченные возможности транспортной инфраструктуры России, последовавшие за всплеском экспорта на восток, замедлили поставки угля в КНР. Несколько китайских трейдеров заявили, что все грузы, запланированные к погрузке в 2022 году, были полностью забронированы, а загруженность железных дорог не позволила провести дополнительные отгрузки, пишет агентство.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что российская нефть продолжает импортироваться в Великобританию вопреки санкциям. Журналисты выяснили, что для это есть как минимум две лазейки: перекачка топлива с танкера в открытом море и импорт через третьи страны.

По данным издания, первым вариантом изначально пользовались тогда, когда грузовое судно из-за больших габаритов не могло зайти в порт.