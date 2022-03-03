Китай призвал США обосновать высылку 12 дипломатов РФ при ООН

Китай выразил обеспокоенность в связи с решением властей США о высылке 12 российских дипломатов при ООН, сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. Дипломат надеется, что Вашингтон сможет дать Пекину исчерпывающие разъяснения по этому вопросу, сообщает ТАСС.

Китай обеспокоен действиями США и надеется, что США дадут исчерпывающие разъяснения по этому поводу, — отметил он.

Ранее стало известно, что США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. Они должны покинуть страну до 7 марта. По словам зампостпреда США при ООН Ричарда Миллза, дипломаты якобы осуществляли деятельность, «не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва пообещала ответить на высылку США 12 дипломатов постпредства РФ при ООН. При этом меры необязательно будут симметричными. Захарова посоветовала Вашингтону в этой связи задуматься о последствиях.