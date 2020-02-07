https://static.news.ru/photo/65c48548-49be-11ea-9001-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Китайские учёные поделились с США первыми пятью геномными последовательностями нового коронавируса. Об этом сообщили в Академии наук КНР.

Геномные последовательности были переданы от Государственного центра биологической информации (CNCB) и Государственного центра генетических данных (NGDC) учёным Национального центра биотехнологической информации США. Сообщается, что учёные продолжат делиться информацией по коронавирусу.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена провести глобальный форум по изучению коронавируса с 11 по 12 февраля. Встреча призвана определить приоритеты в исследовании болезни, а также скоординировать работу по созданию вакцины.

Китайские власти зафиксировали вспышку пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года, позже эпидемия охватила весь Китай. Болезнь получила название коронавирус 2019-nCoV, она выявлена в 24 странах, в том числе в России. В настоящий момент от неё нет лекарства.

По данным на 7 февраля, в мире более 31 тысячи заразившихся, большинство в Китае, умерло — более 600 человек, выздоровели — 1,5 тысячи человек.