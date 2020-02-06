https://static.news.ru/photo/f2eeae28-4903-11ea-b3bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/XinHua/Global Look Press

Глобальный форум по изучению коронавируса пройдёт 11-12 февраля. Встреча призвана определить приоритеты в исследовании 2019-nCoV и скоординировать международные усилия по созданию вакцин.

У нас нет инструментов, нет вакцины и терапии для лечения заболевших, — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, на мероприятии будут присутствовать учёные со всего мира, включая Китай.

Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств, — подчеркнул глава ВОЗ.

Он напомнил, что организация призвала выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца.

Китайские власти зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Болезнь, получившая название коронавирус 2019-nCoV выявлена в 24 странах, включая Россию. Число случаев заражения превышает 28 тысяч, основное число заболевших находится в Китае, умерли более 500 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что китайский шахматист Вэй И не примет участие в международном турнире в Праге из-за ситуации с коронавирусом.