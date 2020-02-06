Глобальный форум по изучению коронавируса пройдёт 11-12 февраля. Встреча призвана определить приоритеты в исследовании 2019-nCoV и скоординировать международные усилия по созданию вакцин.
У нас нет инструментов, нет вакцины и терапии для лечения заболевших, — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, на мероприятии будут присутствовать учёные со всего мира, включая Китай.
Цель состоит в ускорении разработки тестов для диагностики, вакцин и лекарств, — подчеркнул глава ВОЗ.
Он напомнил, что организация призвала выделить $675 млн на борьбу с коронавирусом в ближайшие три месяца.
Китайские власти зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Болезнь, получившая название коронавирус 2019-nCoV выявлена в 24 странах, включая Россию. Число случаев заражения превышает 28 тысяч, основное число заболевших находится в Китае, умерли более 500 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что китайский шахматист Вэй И не примет участие в международном турнире в Праге из-за ситуации с коронавирусом.
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