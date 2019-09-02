Китайские власти подали иск против США во Всемирную торговую организацию. Поводом стало введение Вашингтоном с 1 сентября дополнительных пошлин на продукцию, экспортируемую Пекином.
1 сентября США ввели дополнительные пошлины в 15% на китайскую продукцию стоимостью 300 млрд долларов. В связи с этим мы подали иск в ВТО. Мы будем решительно бороться за свои интересы, — говорится в заявлении, опубликованном 2 сентября Минкоммерции Китая.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая ещё на $300 млрд, хотя до этого уверял, что американские власти могут частично отменить сборы, с 10 мая увеличенные с 10% до 25%. Пекин в ответ отказался от большинства согласованных договорённостей в рамках торговых переговоров с Вашингтоном, писал News.ru.