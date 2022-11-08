Китай отменил видеообращение главы Евросовета на открытии торговой выставки

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Шарль Мишель

Китай отменил обращение президента Евросовета Шарля Мишеля на церемонии открытия Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, в котором он раскритиковал «незаконную войну» России с Украиной, призвав к снижению торговой зависимости от КНР, сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.

Президент Мишель был приглашен выступить на пятом форуме CIIE в Шанхае/ По запросу китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано. Мы рассмотрели это по обычным дипломатическим каналам, — заявил представитель Мишеля Баренд Лейтс.

Представители МИД КНР не стали комментировать этот инцидент журналистам агентства.

В мае член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол рассказал, что после выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе делегация Китая не присоединилась к овациям в его адрес и вскоре покинула зал. Он показал фотографию, где можно увидеть сидящих делегатов из КНР. При этом вокруг них стоят аплодирующие люди.