https://static.news.ru/photo/7b23b922-4333-11ea-9328-fa163e074e61_660.jpgФото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press
Власти Китая пообещали уголовное наказание для нежелающих лечиться от коронавируса. Соответствующее уведомление опубликовал департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй.
Запрещаетсялюбойорганизациииличастномулицуполюбойпричиненарушатьпорядокработымедицинскихучреждений, ставитьподугрозуличнуюбезопасностьмедицинскогоперсоналаинаноситьущерб собственности медучреждений, — приводит текст документа РБК.
Как сообщает ТАСС, власти также будет наказывать уклоняющихся от борьбы с коронавирусом чиновников. Любое «преступное бездействие и уклонение от ответственности», имеющие негативные последствия будут расследоваться в соответствии с законами КНР.
Официальное число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.
Ранее NEWS.ru писал, что власти КНР назвали предварительную дату спада вспышки коронавируса. По мнению специалистов, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.