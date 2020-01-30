https://static.news.ru/photo/7b23b922-4333-11ea-9328-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая пообещали уголовное наказание для нежелающих лечиться от коронавируса. Соответствующее уведомление опубликовал департамент общественной безопасности китайской провинции Хубэй.

Запрещается любой организации или частному лицу по любой причине нарушать порядок работы медицинских учреждений, ставить под угрозу личную безопасность медицинского персонала и наносить ущерб собственности медучреждений, — приводит текст документа РБК.

Как сообщает ТАСС, власти также будет наказывать уклоняющихся от борьбы с коронавирусом чиновников. Любое «преступное бездействие и уклонение от ответственности», имеющие негативные последствия будут расследоваться в соответствии с законами КНР.

Официальное число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что власти КНР назвали предварительную дату спада вспышки коронавируса. По мнению специалистов, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.