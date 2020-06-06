Китай и Индия уладят ситуацию в Ладакхе мирным путём

https://static.news.ru/photo/8e9d71c0-a89e-11ea-b59d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Rose/Global Look Press

Индия и Китай условились урегулировать ситуацию на линии фактического контроля в Ладакхе мирным путём. Будут продолжаться контакты на военном и дипломатическом уровнях.

Договорённость была достигнута в ходе встречи командующего индийским корпусом в городе Лех генерал-лейтенантом Хариндером Сингхи с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Лю Линем.

Стороны согласились действовать с учётом различных двусторонних соглашений и соглашения между лидерами стран о том, что мир и спокойствие в приграничных районах имеют важное значение для развития отношений между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Индии.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка территории на севере Кашмира и около 60 тысяч кв. км. в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх.

В конце мая обе страны перебросили в Ладакх ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо. Поводом для усиления противостояния послужило то, что китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Ранее NEWS.ru писал, что 20 мая между в районе Ладакха произошла стычка, в ходе которой китайские военные задержали индийских пограничников. Конфликт был улажен представителями командования обеих стран. В результате пограничников отпустили и вернули им оружие.