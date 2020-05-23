Военные Китая задержали индийских пограничников

https://static.news.ru/photo/cb2b951c-9d96-11ea-aeaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yun/Xinhua/Global Look Press

Китайские военные задержали, но позднее отпустили пограничников Индии на линии фактического контроля в районе союзной территории Ладакх.

По словам источника, ситуация стала очень нестабильной 20 мая, когда столкновение между военнослужащими двух стран привело к задержанию индийских пограничников. Во время драки военные КНР захватили оружие солдат, однако после вернули.

Он добавил, что разрешить конфликт помогло совещание представителей командования Индии и Китая, передаёт NDTV.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Индии решили перебросить на восток союзной территории Ладакх четыре армейских батальона из-за роста напряжённости на границе с Китаем.

Отношения между КНР и Индией напряжены из-за давнего территориального спора о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также около 60 тысяч кв.км в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. В 1962 года спор привёл к пограничной войне. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия заключили соглашения о поддержании мира в спорных районах.