Кипр признал российские сертификаты о вакцинации

Кипр признаёт российские сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр туризма Кипра Саввас Пердиос. Его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что сделавшим прививку россиянам не нужно будет сдавать тест на коронавирус по прибытии на остров.

Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен, — отметил он.

Напомним, с 28 июня Россия на взаимной основе возобновила авиационное сообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. По словам Пердиоса, в настоящее время постоянно увеличивается число рейсов из России на Кипр.

Ранее стало известно, что на Кубе изолировали более двух сотен туристов из России, у которых по прилёту был выявлен COVID-19. По результатам ПЦР-тестов, коронавирус обнаружили у 33 человек. В гостиницу-обсерватор с подтверждённым заражением поселили 14 россиян, одного мужчину с осложнениями госпитализировали в Гавану. Роспотребнадзор связался с посольством РФ на Кубе и контролирует ситуацию с российскими туристами.