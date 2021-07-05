Более 150 российских туристов изолировали на Кубе

Генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе заявила, что в начале июля на острове массово изолировали туристов из России, у которых по прилёту выявили коронавирус. В беседе с РИА Новости она отметила, что в настоящее время в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек.

Речь идёт о туристах с трёх рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это — достаточно много, — уточнила дипломат.

В последующие дни в изоляцию попали ещё почти 130 человек. В гостиницу-обсерватор с подтверждённым заражением поселили 14 россиян, одного мужчину с осложнениями госпитализировали в Гавану. При этом россияне заявляют, что никто из них не болеет, поскольку многие привиты, у них имеются справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов.

Можете себе представить степень возмущения наших туристов, это очень тяжёлая, в общем, ситуация. С чем это связано, мы не можем объяснить, — кубинцы не комментируют такие показатели. Можно прийти к выводу, что что-то не в порядке в лабораториях, — подчеркнула Мгеладзе.

Ранее стало известно, что эффективность очередной кубинской вакцины против коронавируса Soberana 02 на испытаниях показала эффективность выше 50%. Об этом заявил в Twitter президент страны Мигель Диас-Канель. Он отметил, что именно такой порог установила Всемирная организация здравоохранения для эффективных вакцин против COVID-19. Soberana 02 стала пятой вакциной против коронавируса, разработанной специалистами с Кубы.