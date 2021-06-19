Новая вакцина с Кубы показала эффективность 62%

https://static.news.ru/photo/b5a33884-d16c-11eb-aa37-96000091f725_660.jpg Фото: diazcanelb/twitter.com

Эффективность очередной кубинской вакцины против коронавируса Soberana 02 на испытаниях показала эффективность выше 50%. Об этом заявил в Twitter президент страны Мигель Диас-Канель.

Он отметил , что именно такой порог установила Всемирная организация здравоохранения для эффективных вакцин против COVID-19.

La eficacia de #Soberana02 , en sus dos dosis, supera los requisitos de la OrganizaciÃ³n Mundial de la Salud para que un candidato vacunal contra la #COVID19 se convierta en una vacuna eficaz, que es del 50 %. Este resultado de la ciencia cubana es de alcance mundial. #SomosCuba pic.twitter.com/yhYfig2K9A — Miguel DÃ­az-Canel BermÃºdez (@DiazCanelB) June 19, 2021

Разработка института Финли показала эффективность в 62%, что подтвердила группа кубинских биотех-компаний BioCubaFarma. Диас-Канель добавил, что экстренное использование препарата из двух доз может разрешить теперь кубинский санитарный регулятор (CECMED). Испытывали препарат на более 4,3 млн человек.

Soberana 02 стала пятой вакциной против коронавируса, разработанной специалистами с Кубы.

Ранее стало известно, что немецкая компания CureVac провела второй промежуточный тест препарата от коронавирусной инфекции. Результат оценили в 47%, что указывает на неэффективность вакцины. Всего в испытаниях проводили участие 40 тысяч добровольцев. Результаты переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).