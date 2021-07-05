Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с туристами на Кубе

Роспотребнадзор связался с посольством РФ на Кубе и контролирует ситуацию с российскими туристами, которых изолировали после того, как у них выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В дипмиссии, в свою очередь, заявили , что пока нет объяснений произошедшему с туристами. По предположениям дипломатов, может быть, «что-то не в порядке» в кубинских лабораториях.

Ранее стало известно, что на Кубе изолировали более двух сотен туристов из России, у которых по прилёту был выявлен COVID-19. По результатам ПЦР-тестов, коронавирус обнаружили у 33 человек. В гостиницу-обсерватор с подтверждённым заражением поселили 14 россиян, одного мужчину с осложнениями госпитализировали в Гавану.

Сами туристы утверждают, что никто из них не болеет, поскольку многие привиты, у них имеются справки о наличии антител и результаты ПЦР-тестов.