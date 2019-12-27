https://static.news.ru/photo/3d7042ec-28aa-11ea-a168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины упростило получение гражданства для иностранцев, которые участвовали в операции в Донбассе.

Прежде граждане других государств, сражавшиеся на стороне Киева на востоке страны, не имели возможности получить вид на жительство на Украине. Этот статус является первым шагом для получения украинского гражданства.

Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм, — сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Telegram-канале.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не санкционирует активные боевые действия в Донбассе. Глава государства отметил, что призывы начать войну в основном исходят от лиц, ранее бывших у власти. Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский признался, что у него есть «план Б» по Донбассу, однако отказался вдаваться в детали этого плана.