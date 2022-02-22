Киев отозвал из Москвы временного поверенного по делам Украины Василия Покотило для проведения консультаций, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные меры приняты из-за решения Москвы о признании Луганской и Донецкой Народных Республик.

В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании «независимости» созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых «Луганской Народной Республики» и «Донецкой Народной Республики», временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций, — говорится в заявлении МИД.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ.

22 февраля парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Госдума также ратифицировала соглашения.