Киев и страны Запада будут хранить в секрете подробности военной помощи Минобороны Украины: Киев и страны Запада не станут раскрывать подробности военной помощи

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украина и страны Запада договорились не разглашать точные параметры нынешней и будущей военной помощи Киеву. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) написал министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт ТАСС. Такая договорённость возникла по итогам встречи в так называемом формате Рамштайн.

По договоренности с коллегами, держим интригу относительно львиной доли действующих и новых пакетов помощи, которые включают поставку вооружений, боеприпасов, тренировки наших воинов и многое другое. Сначала их почувствует враг на поле боя, — написал Резников.

Он также упомянул о «новых обязательств партнёров, которые касаются и суши, и моря, и неба».

Встреча «Контактной группы обороны Украины» (Ukraine Defence Contact Group), возглавляемой США, прошла в онлайн-формате 20 июля. Там обсуждались меры поддержки страны в «противостоянии с Россией». Впервые такая встреча состоялась в апреле на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что коллеги по НАТО должны поставить Украине больше оружия. В первую очередь речь идёт об артиллерии.