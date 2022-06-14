В Польше призвали коллег по НАТО отправить Украине больше оружия Польский премьер Моравецкий призвал коллег по НАТО дать Украине артиллерийские орудия

Фото: Leszek Szymański/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что коллеги по НАТО должны поставить Украине больше оружия. В первую очередь речь идёт об артиллерии, отметил он 14 июня после встречи представителей стран НАТО из числа членов ЕС в Гааге, сообщает РИА Новости.

Мы не делаем достаточно много, чтобы защитить Украину, чтобы поддержать украинский народ в его защите свободы и суверенитета. Поэтому я призываю вас, чтобы вы сделали значительно больше в поставках оружия, артиллерийского оружия Украине, — уточнил премьер.

Моравецкий указал на то, что Киеву вооружения нужны срочно.

Важно сконцентрироваться на эффективной помощи и поддержке Украине здесь и сейчас, а не через несколько недель или месяцев, — добавил политик.

Ранее стало известно, что у польских властей есть планы по экспансии на Украину. Варшава использует действия России как предлог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прежде комментировала слова Матеуша Моравецкого о необходимости Норвегии поделиться сверхдоходами от газа и нефти с другими странами, в частности с Украиной. По её словам, польское руководство уже считает доходы Киева своими.