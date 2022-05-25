МИД России: у Польши есть планы по экспансии на Украину

Фото pixabay

У польских властей есть планы по экспансии на Украину. Варшава использует действия России как предлог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её слова приводит РИА Новости.

Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по «ползучей экспансии» на территорию соседнего государства. По крайней мере факты об этом говорят, — сказала она.

Некоторое время назад Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости Норвегии поделиться сверхдоходами от газа и нефти с другими странами, в частности с Украиной. По её словам, польское руководство уже считает доходы Киева своими.

Ранее помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом же удобном случае «отгрызёт» у Украины её западные территории.

Аналогичное мнение выразил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его мнению, в существующих границах Украина не сохранится, её распад неизбежен. Западная часть страны может отойти Польше.