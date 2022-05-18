«При первом удобном случае»: Мединский о планах Польши на Западную Украину Мединский заявил, что Польша при первом удобном случае заберёт западные области Украины

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Польша при первой возможности присвоит западные области Украины, заявил помощник президента РФ, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты». Он также напомнил об историческом прошлом этих земель.

Зная историю, я ни секунды не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызет у друга Украины западноукраинские земли, — сказал Мединский.

Накануне власти Херсонской области выразили аналогичное мнение. Замглавы российской военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что в существующих границах Украина не сохранится, её распад неизбежен. Западная часть страны, по его словам, может отойти Польше.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что распад Украины начался ещё в 2014 году, когда в стране произошёл государственный переворот, а Крым вышел из её состава. Он также отметил, что многие жители западных областей Украины сегодня принимают гражданство Венгрии и Польши.