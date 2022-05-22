Захарова: доходы Украины в Польше уже считают своими Захарова сообщила, что поляки уже считают доходы Украины своими

Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости Норвегии поделиться сверхдоходами от газа и нефти с другими странами, в частности с Украиной. Дипломат объяснила позицию политика тем, что он уже считает доходы Киева доходами Варшавы.

Просто доходы Киева — это с точки зрения польского руководства уже доходы Варшавы, — написала Захарова.

Ранее Моравецкий призвал власти Норвегии поделиться с другими государствами сверхприбылью от поставок нефти и газа. По мнению политика, повышение Осло цен на энергоносители — несправедливый и неправильный шаг, поэтому нужно разделить полученные средства между странами.

В конце апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна отказывается приобретать у России энергоресурсы за рубли. Позднее выяснилось, что Варшава продолжает покупать российский газ, но не у РФ, а реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.